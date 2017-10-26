Активиста «Открытой России» оштрафовали за возложение цветов к памятнику жертвам репрессий

Ленинский районный суд Ульяновска оштрафовал активиста движения «Открытая Россия» Андрея Извекова на 10 тысяч рублей за возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий, сообщает пресс-служба движения.

По словам адвоката, Извекова обвинили в нарушении части 5 статьи 20.2 КоАП — полиция расценила организованное возложение цветов как участие в несанкционированном шествии.

7 октября в Ульяновске прошла акция, приуроченная ко дню памяти журналистки Анны Политковской, мероприятие было согласовано с властями. 12 октября Извекова и еще троих человек вызвали в центр противодействия экстремизму (центр «Э»). В отделении центра «Э» на координатора ульяновской «Открытой России» Алену Штыкину был составлен протокол об организации несогласованного шествия; членов движения Андрея Извекова, Евгения Мясоедова и Михаила Самарина обвинили в участии в незаконном мероприятии.

Согласно материалам протоколов, активисты в рамках разрешенного шествия провели несанкционированное мероприятие «выражающее протест политике президента» с использованием «средств агитации» — шаров с соимволикой политика Алексея Навального и транспарантов. Одновременно с акцией памяти Политковской проводились одиночные пикеты, не требующие согласования с властями.