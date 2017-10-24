В Кузбассе могут обесточить за долги предприятия ЖКХ

«Кузбассэнергосбыт» собирается до конца октября обесточить 60 предприятий жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области, которые, по данным на начало октября, задолжали 1,2 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.

Санкции коснутся крупных предприятий Кузбасса, в частности, под режим частичного ограничения энергоснабжения попадут МУП «Энерго-сервис» (долг — 58 млн руб.), МУП «ЖКУ Кемеровского района» (9 млн руб.) и МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» (4 млн руб).

Энергетики уведомили должников о предстоящем отключении, которое будет производиться по новому порядку введения полного или частичного ограничения потребления электроэнергии. Он начал действовать с 29 сентября и позволяет ограничить должника за любой размер задолженности, а не ждать, пока долг потребителя вырастет.