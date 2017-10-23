Правительство РФ может повысить минимальный трудовой стаж

В правительстве могут отказаться от непопулярной идеи повышения пенсионного возраста в пользу увеличения минимального трудового стажа, который бы давал гражданину право на пенсию по старости, сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

Такое решение может стать альтернативой непопулярной идее повышения пенсионного возраста.

По информации издания, в правительстве считают, что резкое повышение пенсионного возраста не найдет положительного отклика у общества и не даст сразу необходимого эффекта для бюджета. А повышение стажа будет стимулировать людей дольше работать и выходить из серого сектора, что принесет больше доходов в Пенсионный фонд (ПФР) и в целом оздоровит экономику страны.​

Как стало известно «Ведомостям» от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в последние два месяца совещаний по вопросам пенсионной реформы в правительстве не было, единого мнения и каких-либо принятых решений у пока нет.

Между тем, эксперты Центра стратегических разработок считают, что повышение стажа не решит проблему пенсионной реформы, поскольку в настоящее время средний трудовой стаж россиян и так значителен — 35 лет. Тогда как повышение пенсионного возраста, по их мнению, будет способно изменить соотношение численности плательщиков пенсионных взносов и пенсионеров. Такая мера позволит вдвое сократить дефицит пенсионной системы в реально выражении к 2030 году и увеличить пенсии на 30-40%.

Напомним, в настоящее время мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.