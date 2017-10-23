В Кузбассе с официальным визитом побывала делегация генерального консульства Республики Корея

Делегация генерального консульства Республики Корея в Иркутске впервые посетила Кузбасс с официальным визитом, сообщает Авант-Партнер.

Встреча делегации с представителями региональной власти и бизнеса была организована Кузбасской торгово-промышленной палатой.

По словам, генконсула Республики Корея в Иркутске господин Ом Ки-ёна, приоритетными направлениями сотрудничества Кузбасса и Южной Кореи мог бы стать обмен ИТ-технологиями природными ресурсами. Перспективными для развития также названы медицина, образование (реализация программ по обмену студентами), машиностроение, импорт продуктов питания, туризм.

Ранее сообщалось, что в марте кузбасская делегация посетила провинцию Кёнгидов Южной Корее, а в июне, во время деловой встречи на Алтае было подписано соглашение, на основании которого ООО «Сибирские продукты» вошло в состав участников Европейского бизнес-центра провинции Кёнгидо. Кроме того, в настоящее время администрация Кузбасса прорабатывает вопрос о приезде руководства провинции Кёнгидо к официальному открытию горнолыжного сезона, где планируется подписать документ, который будет устанавливать деловые взаимоотношения. С делегацией провинции Кёнгидо планируется обсудить потенциальные инвестиции в Шерегеше, в Междуреченске на горе Югус, в Горной Саланге Тисульского района, чтобы была возможность привлечения уже международных инвестиций в сферу горнолыжного спорта.

Республика Корея является для Кемеровской области крупнейшим торговым партнёром (в 2016 году товарооборот составил 1,2 млрд долларов). Товарооборот между Кузбассом и Кореей имеет тенденцию к росту в основном за счет экспорта топливно-энергетических товаров.