В Кузбассе собрали на 52% больше налогов

В январе-сентябре 2017 года налоговые органы Кемеровской области перечислили в консолидированный бюджет РФ более 112,1 млрд рублей, что на 52% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает агентством "Интерфакс-Сибирь".

По словам заместителя руководителя управления ФНС РФ по Кемеровской области Сергея Вахрушева, из общей суммы поступлений в консолидированный бюджет в федеральный бюджет поступило 24,9 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, в региональный — 87,2 млрд рублей (рост на 36,1%).

Рост налоговых сборов в консолидированный бюджет обусловлен ростом поступлений по налогу на прибыль организаций в 2,1 раза, по НДС — в 3,7 раза, по НДФЛ — на 11,1%, по НДПИ — на 56,7%. Сборы налога на имущество физлиц выросли в 2,8 раза, налога на имущество организаций — на 8,1%, транспортного налога — на 30,2%, налогов со специальными налоговыми режимами — на 12,6%.

По данным за 9 месяцев 2017 года задолженность по налоговым платежам страховых взносов на обязательное пенсионное страхование сократилась с 14,3 млрд рублей до 9,7 млрд рублей.

По состоянию на 1 октября совокупная задолженность по Кемеровской области в целом с учетом задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование составляет 35 млрд рублей. В том числе сумма задолженности по налоговым платежам — 22,2 млрд рублей.