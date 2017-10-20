Проекты школьников из Кузбасса вошли в число лучших по итогам конкурса «Ученые будущего»

В Барнауле на базе Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова прошел финал всероссийского научно-инженерного конкурса «Ученые будущего». Проект был реализован при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании.

В финале конкурса приняли участие более 70 школьников из разных регионов России, в том числе – 15 из Кузбасса. Участники представили свои исследования в области физики, математики, химии, биологии, программирования, информатики, техники и защитили свои проекты перед жюри.

Проекты кузбасских школьников получили высокие оценки и вошли в число призеров. I место в категории «Физика и биофизика» занял проект «Двигатель Кюри», учащихся одиннадцатого класса Константина Емельянова из Кемерова и Петра Коробейникова из Киселевска. Ребята разработали двигатель, в основе которого – использование потенциальной энергии магнитов. Как утверждают авторы проекта, двигатель экологичен и способен долго работать, в том числе в условиях низких температур.

I место в категории «Техника и технологии» жюри присудило проекту по созданию многоцелевой стабилизирующей платформы десятиклассников Миграна Шарояна из Кемерова и Павла Хакимова из Ленинска-Кузнецкого.

Теперь ребята будут дорабатывать свои проекты, чтобы представить их на суперфинале, который пройдет в декабре этого года на базе МГУ. Победители суперфинала представят нашу страну на Всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных достижений школьников в США.