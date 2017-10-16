В Шерегеше готовятся к новому горнолыжному сезону

В Кузбассе прошло выездное выездное совещание по подготовке СТК «Шерегеш» к открытию сезона 2017-2018 годов, в котором приняли участие первый заместитель губернатора Владимир Чернов, заместитель губернатора Станислав Черданцев, начальник департамента молодежной политики и спорта Антон Пятовский, глава Таштагольского района Владимир Макута, специалисты ресурсоснабжающих организаций, представители туристического бизнеса, сообщает пресс-служба АКО.

Особое внимание было уделено вопросу реконструкции сектора А, который до этого развивался стихийно, не имея общего плана.

По информации одного из инвесторов — ООО «Каскад Курорт», владельцам устаревших кафе, пунктов прокатов и других объектов за их строения будет предложена не только компенсация, определённая с учётом оценки независимой экспертной комиссии, но и аналогичные помещения в центре, который компания начнёт строить в следующем весенне-летнем сезоне. При этом должны быть учтены интересы всех сторон.

Что же касается освоения сектора Б, то в ходе работы выявлены недостатки предварительного планирования территории, в связи с чем решено внести коррективы в техзадание для проектировщиков.

На совещании было принято решение о возобновлении автобусного маршрута из поселка Шерегеш до центра гостиничного городка.