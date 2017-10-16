В Кузбассе планируют сэкономить 6,2 млрд рублей за счет реструктуризации кредитов

Власти Кузбасса рассчитывают сэкономить 6,2 млрд рублей в 2018 году за счет программы реструктуризации кредитов, сообщает ТАСС.

По информации агентства, раннее, 20 апреля 2015 года между Министерством финансов Российской Федерации и Коллегией Администрации Кемеровской области были заключены дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности на общую сумму около 1,5 млрд рублей

По словам заместителя губернатора Кемеровской области — начальника главного финансового управления региона Игоря Малахова, в 2017 году впервые за последние годы произошло уменьшение госдолга региона на 6,7 млрд рублей. На его погашение было направлено более 7% от плановых налоговых и неналоговых доходов бюджета. Общий размер госдолга Кузбасса на 1 октября составляет 56,2 млрд рублей.на горе Зелёная ведётся строительство нескольких гостиниц и трёх подъёмников.

Строительство началось весной 2017 года, сейчас он готов к запуску. В настоящее время идет строительство других канатных дорог. В этом горнолыжном сезоне будут действовать 19 подъемников пропускной способностью до 25 тыс. человек в час, 24 горнолыжные трассы протяженностью более 49 км.