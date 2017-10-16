В Кузбассе назначили нового главу Следственного управление СКР

В Кузбассе на должность первого заместителя руководителя управления с исполнением обязанностей руководителя Следственного управление СКР по Кемеровской области официально назначен Андрей Коновод, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, приказ о его назначении был подписан президентом Владимиром Путиным ранее. В ближайшее время он будет представлен личному составу

Андрей Коновод до последнего времени занимал пост начальника СУ СКР по Еврейской автономной области.

Коновод сменил на посту и.о. главы СКР Кузбасса Александра Кустова, занимавшего должность заместителя руководителя следственного управления по Кемеровской области с марта 2017 года. Он, в свою очередь, сменил на этом посту Павла Муллина, которого задержали и отстранили от занимаемой должности из-за возбужденного в отношении него дела по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Павел Муллин был назначен исполняющим обязанности главного следователя Кузбасса в ноябре прошлого года после задержания по подозрению в вымогательстве 51% акций угольного предприятия "Разрез Инской", рыночная стоимость которых составляет не менее 1 млрд рублей, Сергея Калинкина. В настоящее время, до 13 апреля, Калнкин находится в СИЗО.