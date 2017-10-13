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На шахте в Кузбассе выявлены нарушения, которые могут привести к авариям

Управление Ростехнадзора по Кемеровской области выявило на шахте им. Кирова в Кузбассе нарушения, которые могут привести к авариям.

Так, в забое участка № 6 не оказалось стационарного датчика контроля запыленности.

В конвейерной печи № 25-101 было выявлено содержание метана на уровне 3,79% при норме в 1%. Водяной взрыво-локализующий заслон там же не обеспечен расчетным количеством воды.

Кроме того, концевая станция ленточного конвейера была заштыбована и датчик схода ленточного полотна не работал. Также инспекторы нашли неисправную гидросистему секций механизированной крепи № 172 в лаве.

За нарушение требований промышленной безопасности предприятие АО «СУЭК-Кузбасс» в Ленинске-Кузнецком ответит в административном порядке.

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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