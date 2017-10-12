Предприниматель из Кузбасса экспортировал в Польшу более тысячи банок варенья и джемов

За 9 месяцев 2017 года индивидуальный предприниматель из Кузбасса Денис Давыдов экспортировал из Кемеровской области в Польшу 1 тысячу банок варенья и джемов из сосновых шишек, сообщает Авант-Партнер.

Производство варенья и джемов из сосновых шишек Денис Давыдов наладил в 2016 году. Сейчас компания "Таёжный тайник" производит продукцию премиального качества, по доступным ценам. На разработку рецептуры было затрачено около 6 месяцев, а джем из шишек, по словам производителей, просто не имеет аналогов в мире.

В конце 2016 года объёмы производства составляли около 250 литров варенья и джемов в месяц. Сегодня «Таежный Тайник» выпускает 80 литров продукции в день. Продукция фасуется в стеклянную тару объемом 125 мл и 350 мл. Кроме того, в 2017 году предприятие начало выпускать новый вид продукции – цукаты из клюквы и тыквы.

По информации Авнт-Партнера, в настоящее время ведутся переговоры с тем же покупателем в Польше о поставке очередной партии товара.