День рождения президента Путина в России отметили акциями протеста и арестами

Вчера, в 65-й день рождения Владимира Путина сторонники Алексея Навального провели в многих городах России пикеты и митинги с требованием допустить политика до участия в президентских выборах. Сам Навальный и глава его федерального штаба Леонид Волков находятся под административным арестом за повторное нарушение порядка организации массовой акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Фото "Ведомости".

В Москве протестная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального началась на Пушкинской площади. Собравшиеся держали плакаты со статьями Конституции и требованиями допустить Алексея Навального к выборам, сообщают «Ведомости».

Как отмечают наблюдатели, среди сторонников Навального, было много молодых людей и несовершеннолетних школьников. На оцепленной полицией площади участники скандировали «Навальный — наш президент» и «Один, два, три, Путин — уходи, четыре, пять, шесть, Путин должен сесть». Они держали плакаты «Не признаем президента, что боится конкуренции» и надувные шары в форме уточек — намек на расследование Навального о связанной с премьером Дмитрием Медведевым Толпа скандировала традиционные лозунги: «Россия будет свободной», «Путин — гарант коррупции», «Россия без Путина», а также «Свободу Навальному», «С днем рождения».

Полиция предупреждала протестующих о том, что акция не согласована с органами исполнительной власти и требовала не мешать проходу граждан. Затем собравшиеся двинулись от Пушкинской площади в сторону Тверской площади, держа в руках флаги, шарики с уточками и скандируя «Идем гулять», «Путин — вор», «Это наш город». Дойдя до Госдумы, толпа снова начала выкрикивать лозунги. Часть людей собралась у входа в Госдуму со стороны Георгиевского переулка, часть двинулась вновь в сторону Пушкинской площади.

Фото "Ведомости".

Самая массовая акция прошла в Санкт-Петербурге. Акция на Марсовом поле прошла спокойно. Собравшиеся выкрикивали: «Выборы — это дебаты, а не обыски и аресты», «Путин — рак народа», «Навальный — это не человек, а идея». Некоторые участники пришли с флагами Каталонии, волонтеры штаба Навального раздавали картонки и наклейки с надписью «Навальный 2018». В толпе ходил человек в резиновой маске Путина и оранжевой арестантской робе.

Акция не была согласована с городской администрацией. За час до начала митинга вокруг Марсова поля появилось несколько автобусов с телеметрической аппаратурой и видеокамерами, а также несколько больших автобусов без опознавательных знаков

После митинга на Марсовом поле участники акции пошли по улице Пестеля по направлению к площади Восстания и вышли на Литейный проспект. Там они столкнулись с сотрудникам ОМОНа, которые начали задерживать протестующих. Среди задержанных оказались политический активист Ильдар Дадин, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров и Полина Костылева, руководитель штаба Навального в Петербурге.

По сообщению ГУ МВД России, к тому моменту, как шествующие оказались на Литейном проспекте, их численность составляла 1800 человек. Часть из них вышла на проезжую часть, несмотря на предупреждения со стороны полицейских. За выход на проезжую часть 38 человек были доставлены в отделения полиции, им было вынесено устное предупреждение, и они были отпущены.

Позже задержания продолжились у торгово-развлекательного центра «Галерея». Один из участников акции кинул бутылку в сотрудников правоохранительных органов, после этого завязалась драка. Задержанных после драки довели до автозака и отпустили, как только они предъявили документы.

По информации «ОВД-Инфо» на 17:00 мск, в 23 городах России были задержаны 124 человека: 20 человек в Липецке, 18 в Екатеринбурге, 12 человек в Туле, 11 человек в Саратове, 10 — в Самаре, восемь — в Нижнем Тагиле. Кроме того, стало известно о задержаниях в Калининграде, Краснодаре, Москве, Перми, Петербурге, Пскове, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Селятине, Сочи, Ставрополе, Твери, Тюмени, Южно-Сахалинске, Якутске.

В Кемерове 7 октября прошли две несогласованные акции протеста в поддержку Навального и свободных выборов. В них приняли участие сторонники Навального, а так же участники движения «Артподготовка» и «Открытая Россия».

Администрация Кемерова не согласовала проведение митинга в сквере «Орбита», мотивируя это тем, что весь день там будет проходить мероприятие движения НОД. Причем мероприятие запланировано с 7 утра до 22 часов. Однако никакого мероприятия в сквере не проводилось. Вместо этого в8 утра в парк приехала уборочная техника. Всю территорию огородили, входы закидали спиленными ветками, повесив бумажку на ограждении: «В сквере „Орбита“ проводятся ремонтные работы по благоустройству парка». По периметру дежурили ответственные за работы и члены народной дружины.

Однако сторонники Навального все равно провели запланированную акцию, несмотря на то, что им пришлось 4 раза переставлять куб, ибо рабочим дали задание загораживать куб рабочей техникой и гулом машин перебивать выступающих.

Активисты отмечают, что сотрудников полиции было крайне мало и они просто прогуливались за ограждениями. Всё обошлось без задержаний.

Позднее возле железнодорожного вокзала прошел массовый пикет в поддержку свободных выборов. Здесь предусмотрительная администрация срочно организовала выездную торговлю, заставив всю привокзальную площадь рядом с «Паровозом» ларьками и машинами. Однако запланированная акция все равно прошла.