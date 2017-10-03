Погода
на 3 октября
7°C
Курс валют
на 2 октября
$ 57.94
68.03
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости КемероваВ Кузбассе открылась тифлостудия незрячих и слабовидящих детей
Новости

В Кузбассе открылась тифлостудия незрячих и слабовидящих детей

В рамках Фестиваля — творческой мастерской «Арт-терапия», проходившего в Кузбассе при поддержке Министерства культуры РФ, студенты факультета информационных и библиотечных технологий КемГИК и сотрудники Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. приняли участие в открытии тифлостудии «Весёлые пальчики», которая будет функционировать в библиотеке на постоянной основе.

Работа тифлостудии «Весёлые пальчики» направлена на развитие творческих способностей незрячих и слабовидящих детей; содействие формированию устойчивого интереса детей-инвалидов к занятиям художественным творчеством; выявление талантливых незрячих и слабовидящих детей и оказание им разносторонней помощи посредством ресурсов специализированной библиотеки.

Рубрики: Общество
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости