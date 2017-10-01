В суд направлено уголовное дело в отношении экс-начальника департамента транспорта и связи Кузбасса

Прокуратура Кемеровской области направила в суд уголовное дело бывшего начальника департамента транспорта и связи Кузбасса Петра Шикалева, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2016 года чиновник обманным путем похитил 581 тыс. руб. у пассажирских автотранспортных предприятий, организовав изготовление фиктивных договоров и счетов на оплату поставки металлических труб, которые фактически не поставлялись. Предприятия перечисляли деньги на счет подставной компании, а ее руководитель передал их Петру Шикалеву. При этом подсудимый обманул главу фирмы, своих подчиненных и руководителей предприятий, сказав им, что деньги будут потрачены на служебные цели, указано в сообщении.

По данному обвинению Шикалеву может грозить до шести лет лишения свободы.

Напомним, Петр Шикалев был уволен в марте 2017 года по собственному желанию. А вскоре было объявлено о возбуждении уголовного дела.