В Кузбассе проходят гастроли театра «Сатирикон»

С 26 по 29 сентября в Кемеровском областном театре драмы им. А. В. Луначарского пройдут гастроли театра «Сатиркон» имени Аркадия Райкина.

Артисты московского театра покажут спектакли «Лекарь поневоле» по пьесе Мольера в постановке художественного руководителя театра, народного артиста РФ Константина Райкина и поэтический моноспектакль «Константин Райкин. Своим голосом».

В поэтическом моноспектакле Константин Райкин вспоминает о начале своего творческого пути, о детских увлечениях, о сомнениях в выборе профессии. Он много говорит об отце, вспоминает ту невероятную любовь зрителей к Аркадию Райкину, которая окружала артиста постоянно, везде, где бы он ни выступал.

Во второй части своего моноспектакля-концерта Райкин читает стихи любимых поэтов. Со сцены звучат стихи Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, А.С.Пушкина, предваряя каждого автора своими комментариями

В спектакле звучит музыка Нино Рота из фильма Ф.Феллини «Ночи Кабирии».

Фарс «Лекарь поневоле» был написан Мольером в 1666 году. Многоперсонажную пьесу в «Сатириконе» трансформировали для троих, исполняющих все роли в спектакле

В спектакле звучит музыка Джузеппе Саверио Рафаэле Меркаданте в авторской редакции и аранжировке Владимира Голоухова.

Гастрольный тур театра «Сатирикон» пройдет в рамках программы «Большие гастроли» Министерства культуры РФ, постоянным участником которой является Кемеровский театр драмы. С 2014 года в Кемерове прошли полномасштабные гастроли ведущих театров России (МХТ им. А. П. Чехова, БДТ им. Г. А. Товстоногова) и ближнего зарубежья (Русские драматические театры Тбилиси и Еревана). В ноябре этого года состоятся обменные гастроли Кемеровкого областного театра драмы и Новгородского академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского