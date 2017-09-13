В Кузбассе создана новая особо охраняемая природная территория -Государственный комплексный природный заказник «Бачатские сопки», расположенный на территории Белова и Беловского района. Заказник занимает площадь 709 га. Он стал 22 особо охраняемой территорией в Кемеровской области.

Статус охраняемой территории ограничивает хозяйственную деятельность в заказнике, в частности, вводит запрет на добычу полезных ископаемых и размещение отходов производства.

По словам координатора проекта ПРООН/ГЭФ Министерства природы России, доктора биологических наук Юрия Манакова, Бачатские сопки – второй по величине в области островок степного ландшафта после Караканского хребта.

Здесь находится большой массив ковыльно-разнотравных и различные варианты петрофитных степей. В составе растительных сообществ участвуют 14 видов растений, занесенных в Красную книгу Кемеровской области. Из числа редких и исчезающих животных отмечены такие беспозвоночные как корнежил ребристый, усач люцерновый, аполлон обыкновенный, бархатница брисеида, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кемеровской области.

В рамках областного природоохранного проекта «Усынови заказник» шефство над новой особо охраняемой природной территорией поручено Старобачатской средней школе. Ученики и педагоги будут проводить здесь природоохранные и экологические мероприятия, отслеживать сезонные изменения флоры и фауны и др.

Всего в Кемеровской области существует 22 особо охраняемых природных территорий, которые занимают более 15 % от общей площади региона. Из них три — Кузнецкий Алатау, Шорский национальный парк и памятник природы Липовый остров в Новокузнецком районе, носят статус федерального значения, их деятельность регламентируется Минприроды РФ.

Кроме того, в Кузбассе зарегистрировано 18 особо охраняемых природных территорий регионального значения: 14 природных заказников и 4 памятника природы.