В Кузбассе прошли демонстрационные учения ВГСЧ

На международной конференции IMRB 2017 в Новокузнецке на полигоне Национального горноспасательного центра МЧС Россиипрошла тренировка с использованием уникального горноспасательного оборудования. В мероприятии участвовали более 40 человек и свыше 10 единиц специальной техники.

Горноспасатели продемонстрировали работы по спасению и эвакуации людей, тушение пожара, ликвидацию последствий аварии, в том числе взрыва, оказали условно пострадавшим медицинскую помощь.

На полигоне НГЦ установили уникальный тренировочный макет горной выработки, в котором разместились два огневых тренажера. На полигон прибыл реанимобиль МБЭР — уникальная разработка сотрудников НГЦ, шахтеров и медиков Кузбасса.

Одно из отделений направилось в горную выработку для проведения разведки, в процессе которой обнаружило «пострадавшего». При помощи специального инструмента его извлекли из-под завала и оказали первую помощь. Отделение эвакуировало условно пострадавшего из учебной шахты, передало бригаде реанимобиля для дальнейшей эвакуации вертолетом Ми-8 МЧС России.

Одновременно с первым отделением второе, с респираторами и оборудованием для тушения пожара, обнаружило очаг возгорания и приступило к тушению. Площадь условного возгорания увеличилась, поэтому были задействованы дополнительные силы и средства. В ликвидации условного пожара использовалась уникальная установка МГИГ-250М, предназначенная для дистанционного тушения пожара парогазовой смесью.

В настоящее время ВГСЧ МЧС России представляют собой профессионально подготовленную, укомплектованную современным оборудованием и оснащением единую аварийно-спасательную службу, способную ликвидировать любую чрезвычайную ситуацию на объектах ведения горных работ, вне зависимости от отраслевой принадлежности. Подразделения ВГСЧ территориально расположены в 32 субъектах Российской Федерации и структурно состоят из 18 военизированных горноспасательных отрядов численностью около 4 тыс. человек.