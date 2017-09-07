В Кузбассе отправлен в отставку начальник областного департамента охраны здоровья населения

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области, сегодня губернатор Кузбасса Аман Тулеев отстранил от должности за недоработки в организации здравоохранения и невыполнение поручения губернатора начальника областного департамента охраны здоровья населения Владимира Шан-Син.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил заместителю губернатора Валерию Цою, курирующему здравоохранение, провести тотальные проверки всех закупок, совершенных больницами, в связи с выявленными фактами приобретения одного и того же оборудования с разницей в цене до двух раз.

В администрации отметили, что специальная компьютерная программа учета фиксирует закупки, которые проводят больницы. Проведенный мониторинг показал, что одно и тоже оборудование медучреждения закупают с существенной разницей в цене.

По результатам анализа закупок будут приняты меры в отношении руководства лечебных учреждений, вплоть до кадровых решений, сообщает пресс-служба.

Также Валерию Цою поручено провести встречи с коллективами медучреждений для разъяснения предстоящего повышения фонда оплаты труда и новой системы начисления зарплаты сотрудникам.