В Кузбассе введена процедура наблюдения в компании «Чек-СУ.ВК»

Кемеровский арбитраж ввел процедуру наблюдения до 19 декабря 2017 года в отношении ЗАО «Чек-СУ.ВК» (Междуреченск). Тем самым, признав обоснованным заявление госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (ВЭБ) о признании ЗАО «Чек-СУ.ВК» несостоятельным, сообщает «КоммерсантЪ». Временным управляющим суд назначил Константина Коробова.

Суд включил в реестр кредиторов «Чек-СУ.ВК» все заявленные требования ВЭБа на общую сумму 14,8 млрд руб., из которых 2,63 млрд руб. обеспечены залогом в виде имущества должника. Еще 80,5 млн руб. неустойки суд признал требованиями, подлежащими удовлетворению после погашения основного долга, включенного в реестр.

Напомним, ЗАО «Чек-Су.ВК» с 2005 года владеет лицензией на Усинское месторождение марганцевых руд в Междуреченском районе Кемеровской области (запасы превышают 128 млн т). Компания развивала проект по строительству горно-обогатительного комбината в Кузбассе и завода электролитического марганца мощностью 80 тыс. т в год в Хакасии с общими инвестициями в 50 млрд руб.

Основным кредитором с 2009 года выступал ВЭБ, однако, в конце июля нынешнего года банк решил прекратить финансирование проекта

Банк намерен зафиксировать задолженность должника и приступить к ее взысканию.