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В Кузбассе пройдет Международная горноспасательная конференция

С 4 по 13 сентября в Новокузнецке, Москве и Санкт-Петербурге пройдет первая в России международная конференция горноспасателей IMRB-2017, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Кемеровской области.

В рамках сессий планируется обсуждение вопросов горноспасательной службы и перспективы ее развития. Также участники посетят угледобывающие предприятия региона, Национальный аэромобильный центр подготовки горноспасателей и шахтеров. Кроме того, пройдет демонстрация новейших методов подготовки горноспасателей и шахтеров.

Конференцию проводит МЧС России под эгидой Международной горноспасательной организации (IMRB) при поддержке Минэнерго и Минпромторга России.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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