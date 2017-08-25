В Кузбассе проведена проверка заражения детей, больных муковисцидозом

С 18 июля по 14 августа управление Роспотребнадзора провело в Кузбассе внеплановую выездную проверку в Кемеровской областной клинической больнице имени Беляева.

Проведение проверки связано с обращением заместителя председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерины Курбангалеевой в Минздрав РФ и Генпрокуратуру. Она просила разобраться в ситуации с заражением в Кемеровской области 20 детей, больных муковисцидозом, опасной бактерией, называемой "сепация" (медицинское название — Burkholderia cepacia complex).

По информации РИА Новости, часть из заразившихся детей в указанный период проходила плановую госпитализацию в Российской детской клинической больнице в Москве, а часть — в областной детской больнице Кемерово, в которой до июня 2017 года отсутствовали отдельные палаты на одного ребенка.

Несколько семей из Кемеровской области с больными муковисцидозом детьми, заявили, что в апреле-мае этого года 20 детей при госпитализации были заражены. По словам обратившихся в ОП родителей, в настоящее время "семьи с больными детьми заставляют опять проходить госпитализацию, а в случае несогласия с госпитализацией отказывают в предоставлении необходимых антибиотиков».

Родители также пожаловались в ОП, что в области не организована амбулаторная помощь пациентам с муковисцидозом и обеспечение их детей лекарственными препаратами для полноценного лечения в домашних условиях.

По результатам проверки Роспотребнадзора«не установлена связь заражения Burkholderia cepacia с пребыванием пациентов в педиатрическом отделении. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи в педиатрических отделениях за 2016-2017 годы не зарегистрировано", — сообщает департамент здравоохранения Кемеровской области.

"В настоящее время в Кемеровской области лечение по поводу муковисцидоза получают более 40 детей. В Кемеровской области больные муковисцидозом постоянно обеспечиваются необходимыми, в том числе и антибактериальными лекарственными препаратами, по медицинским показаниям", — утверждают в региональном департаменте здравоохранения.

Микробиологический мониторинг и дополнительные лабораторные исследования, проведенные в областной больнице в июне 2017 года в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, не выявили Burkholderia cepacia на аппаратуре, средствах ухода, стерильных материалах, в воздушной среде и среди персонала педиатрического отделения.

В настоящее время, по данным ведомства, территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проводит проверку исполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи в Кемеровской областной клинической больнице имени Беляева, в том числе при оказании медицинской помощи детям, больным муковисцидозом.