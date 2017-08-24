В Кузбассе увеличилось количество мошенничеств с банковскими картами

В Кузбассе с начала 2017 года возбуждено более 600 уголовных дел о мошенничестве с банковскими картами, совершенными посредством интернета и телефонной связи, сообщает Интефакс со ссылкой на замначальника главного следственного управления ГУ МВД по Кемеровской области Максима Рыжкова.

По его словам, это – «на 55% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего в производстве находится 855 уголовных дел, раскрыто 109 дел". При этом около 25% мошенников совершают преступления из мест лишения свободы, что осложняет возврат денежных средств жертвам.

За первые шесть месяцев текущего года в суд направлено 24 уголовных дела, осуждено 17 мошенников. Им назначено наказания в виде заключения на срок от одного года до пяти лет.

"За первое полугодие 2017 года ущерб по раскрытым уголовным делам составил порядка 4,5 млн рублей, возмещено около 700 тыс. рублей. Общая сумма ущерба — порядка 30 млн рублей", — сказал М.Рыжков.

Большая часть возбужденных уголовных дел приходится на Кемерово и Новокузнецк. Чаще всего мошенники совершают преступления из Мариинска, Кемерово, Новокузнецка, Ленинск-Кузнецка и Прокопьевска.