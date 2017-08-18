Президент Путин помиловал бывшего директора шахты «Ульяновская»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Андрея Функа, бывшего директора шахты «Ульяновская» в Кузбассе, сообщает Росбалт со ссылкой на официальный портал правовой информации. Функ, осужденный в марте 2015 года на шесть лет колонии, освобожден от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. Как говорится в указе, это решение приняло из принципов гуманности

Документ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Напомним, 19 марта 2007 года на шахте «Ульяновская», расположенной в в Новокузнецком районе Кемеровской области, в подземных выработках при добыче угля произошел взрыв метановоздушной смеси и угольной пыли. Находившиеся под землей 110 человек погибли от взрывных травм, термических ожогов и отравления окисью углерода, семь работников получили телесные повреждения различной степени тяжести. Компании «Южкузбассуголь» причинен ущерб на сумму более 616 млн рублей.

В 2015 году Новокузнецкий районный суд Кемеровской области признал Функа виновным в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем смерть нескольких человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Как посчитало следствие, Функ и другие руководители шахты с целью добычи больших объемов угля давали указания "вносить неисправности" в проводные системы защиты, чтобы не допускать аварийных отключений и автоматической остановки работы техники под землей

Он был приговорен к шести годам колонии.