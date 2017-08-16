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В Кузбассе пройдут продовольственные ярмарки ко Дню шахтера

18 августа в Кузбассе накануне Дня шахтера Кемерове и Междуреченскепройдут продовольственные ярмарки.

В ярмарочной торговле примут предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, фермеры, дачники, потребительские кооперативы.

Кузбассовцы смогут приобрести продукцию по ценам на 10-15 % ниже рыночных. В широком ассортименте будут представлены:  баранина, свинина, говядина, индейка, мясные деликатесы, живая рыба, рыбная продукция, яйцо, мед, кондитерские изделия, овощи свежего урожая и многое другое. Также свои изделия и сувениры предложат кузбасские мастера прикладного искусства и учащиеся учреждений профессионально-технического образования.

Кроме того, на ярмарках можно будет приобрести все необходимое к новому учебному году – часть торговых мест будет  выделена под школьные базары.

 

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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