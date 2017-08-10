Чистый вывоз капитала из России за полгода составил $13,1 млрд,

По предварительной оценке Центробанка, чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе—июле составил $13,1 млрд, сообщает РБК. В первые семь месяцев прошлого года отток был почти в полтора раза меньше — $8,8 млрд.

«Основным источником вывоза капитала выступал банковский сектор, который, сохранив объем погашения внешних обязательств на уровне сопоставимого периода прошлого года, одновременно разместил средства за рубежом», — отмечается в сообщении ЦБ.

По предварительным данным за первое полугодие, частный сектор вывез из страны $14,7 млрд; таким образом, отток также превысил прошлогодний показатель в полтора раза. При этом такая динамика сложилась за счет результатов первого квартала, когда чистый вывоз капитала составил $17,1 млрд. Во втором квартале, по оценке ЦБ, и вовсе наблюдался чистый ввоз капитала в размере $2,8 млрд.