В Кузбассе проходят Сельские игры-2017

Вчера в Кемеровском районе на объектах поселка Металлплощадка начались финальные соревнования VIII всекузбасских летних сельских спортивных игр, которые продлятся до 5 августа. За победу поборются сборные 18 районов общей численностью около 600 человек.

Торжественное открытие соревнований прошло на стадионе «Суховский». Игры начались с турниров по мини-футболу и волейболу, соревнований спортивных семей по броскам в кольцо и прыжкам в длину, выступлений гиревиков в весовых категориях до 63 и 78 кг. Завершился первый соревновательный день легкоатлетическими забегами на 100 и 400 м, а также конкурсами дояров, косарей и механизаторов.

Сельские игры проводятся в Кузбассе с 2010 года и направлены на популяризацию здорового образа жизни и привлечение сельских жителей к участию в соревнованиях.