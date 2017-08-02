Реальный размер пенсии сократился на 6,9%. Но работающим пенсионерам прибавили 222 рубля

По данным мониторинга института социальной политики НИУ ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие» реальный размер пенсии в России сократился с октября 2014 по апрель 2017 года на 6,9%, сообщает Росбалт.

По мнению экспертов, постепенное снижение размера реальных пенсий, которое наблюдалось с октября 2014 года, было прервано лишь однажды — в январе 2017 года в связи с единовременной выплатой пенсионерам 5 тыс. рублей. Это привело к одномоментному росту реального размера пенсий на 37,3% к январскому показателю 2016 года и на 39,3% к декабрьскому». Размер средних пенсий с января по май 2017 года составил 13,816 тыс. рублей.

Между тем, с1 августа в России работающие пенсионеры получили прибавку к пенсии, размер которой будет зависеть от уровня зарплаты пенсионера в 2016 году. Её сумма зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.Максимальная прибавка составит примерно 222 рублей.

При этом важным условием для получения прибавки является то, чтобы работающие пенсионеры были трудоустроены официально и с их заработных плат шли отчисления в Пенсионный фонд.

В настоящее время по данным ПФР, в России около 43 млн пенсионеров, из них примерно треть — работающие. В Кузбассе из 737 тысяч пенсионеров работают около 30%.