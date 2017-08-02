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В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУФСИН

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника  ГУФСИН России по Кемеровской области,  генерала-майора внутренней службы Константина Антонкинаподозреваемого в совершении преступления,  предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2012 году подозреваемый из корыстных побуждений предложил директору строительной фирмы  обеспечить заключение государственного контракта на сумму порядка 60 млн рублей именно с его организацией. Условия договора предусматривали разработку проектной документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора. За свои услуги подозреваемый попросил оформить в собственность  земельный участок, который он выбрал, и построить там дом. Когда предприниматель согласился, подозреваемый убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключен именно с указанной организацией.

Как отмечает ТАСС, речь идет о строительстве следственного изолятора на 500 мест в городе Белово, стоимость которого первоначально оценивалась в 1,8 млрд рублей, а после госэкспертизы смету сократили до 700 млн

Данная информация стала известна сотрудникам ФСБ России по Кемеровской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По данному делу у фигурантов  проводятся обыски, изымаются документы, устанавливаются и допрашиваются очевидцы. В рамках расследования будет дана юридическая оценка действий взяткодателя.  

По информации издания «МК в Кузбассе», сегодня генерал Антонкин вышел из здания ГУФСИН по Кемеровской области в сопровождении оперативников. Принято решение доставить его в следственный изолятор в Новосибирске. 

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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