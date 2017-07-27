На шахте «Бутовская» в Кузбассе приостановлены работы в одном из штреков

По представлению Ростехнадзора Рудничный районный суд Кемерова приостановил на 30 суток горные работы в конвейерном штреке К-5 пласта Кумпановский ООО «Шахта Бутовская».

Ранее, 18 июля 2017 года инспекторы Березовского теротдела сибирского управления Ростехнадзора выявили в конвейерном штреке нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью работников шахты: на протяжении 20 метров под кровлей выработки была обнаружена слоевая загазованность с концентрацией метана до 36%. Кроме того, вентилятор местного проветривания не обеспечивал снижение доли метана до необходимого уровня не более 1% в горной выработке.

Сотрудники Ростехнадзора также установили, что аппаратура аэрогазового контроля на момент проверки находилась в неисправном состоянии, и представили в суд

За допущенные нарушения суд также оштрафовал по ст. 9.1 КоАП РФ должностных лиц предприятия — главного инженера шахты и начальник участка «аэрологической безопасности».