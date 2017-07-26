В Кузбассе рассмотрят дело о нарушении порядка организации митинга

Сегодня суд Заводского района города Кемерово рассмотрит административное дело по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации митинга) в отношении сотрудницы штаба Алексея Навального в Кемерове Владлены Клоковой.

Напомним, вчера Владлена Клокова и волонтер штаба Петр Самусенков были задержаны в районе железнодорожного вокзала у памятника «Паровоз» во время проведения агитационного пикета. Самусенков позднее был отпущен без составления протокола, а Владлена Клокова доставлена в суд.

Ей были предъявлены обвинения по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации митинга).

По первому обвинению суд не нашел состава преступления в действиях задержанной и дело было прекращено.

Рассмотрение второго дела будет продолжено сегодня. Изъятый полицейскими во время задержания агитационный куб пока не возвращен.