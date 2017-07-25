Более 800 человек в России заболели клещевым вирусным энцефалитом

По данным Роспотребнадзором по состоянию на 21 июля в России зафиксировано более 800 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, сообщает ТАСС.

С 16 марта 2017 года в ведомстве ведется еженедельный мониторинг распространения клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей. По информации ведомства, "В Российской Федерации зарегистрировано 812 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 2298 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, количество заболевших КВЭ и ИКБ в текущем году ниже уровня прошлого года и не превышает средних значений за аналогичный пятилетний период"..

Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Тюменской, Челябинской областях.

По состоянию на 13 июля на территории Кузбасса 30450 человек, обратившихся в медицинские организации области по поводу присасывания клещей, что на 15,2 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в городах Кемерово, Новокузнецк, Юрга, Прокопьевск, Берёзовский, Гурьевск, в районах Крапивинский, Топкинский, Мариинский, Тяжинский, Юргинский.

За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 965 человек, в том числе детей – 114.

При лабораторном исследовании в 457 клещах (6,6 %) выявлено наличие возбудителя клещевого энцефалита, в 101 клеще – возбудителя клещевого боррелиоза.

В медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 729 человек, лабораторно подтверждено 62 случая клещевого энцефалита, 162 случая клещевого боррелиоза.