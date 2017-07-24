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В Кузбассе прошел телеутский национальный праздник «Шан-туу Пайрам»

21 июля в деревне Шанда Гурьевского района прошел традиционный национальный телеутский праздник «Шан-туу Пайрам».

Этот летнем праздник проводится в Кузбассе уже много лет священной горы «Тялбак-туу» и является продолжением традиций, заложенных много лет назад далекими предками телеутского народа.

На площади сельского Дома культуры прошли традиционные  спортивные соревнования, были представлены конкурсы национальных блюд, танца, частушек.

В празднике, завершившимся ярким праздничным салютом, приняли участие творческие национальные коллективы и сборные команды спортсменов с. Беково, с. Новобачаты (Беловский район), с. Заречное мкр. Телеут (г. Белово), мкр. Телеут (г. Новокузнецк), д. Шанда (Гурьевский район).

Рубрики: Общество
Автор: Лариса Сергеева
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