В Кузбассе прошел телеутский национальный праздник «Шан-туу Пайрам»

21 июля в деревне Шанда Гурьевского района прошел традиционный национальный телеутский праздник «Шан-туу Пайрам».

Этот летнем праздник проводится в Кузбассе уже много лет священной горы «Тялбак-туу» и является продолжением традиций, заложенных много лет назад далекими предками телеутского народа.

На площади сельского Дома культуры прошли традиционные спортивные соревнования, были представлены конкурсы национальных блюд, танца, частушек.

В празднике, завершившимся ярким праздничным салютом, приняли участие творческие национальные коллективы и сборные команды спортсменов с. Беково, с. Новобачаты (Беловский район), с. Заречное мкр. Телеут (г. Белово), мкр. Телеут (г. Новокузнецк), д. Шанда (Гурьевский район).