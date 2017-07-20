Прокуратура выявила более тысячи нарушений закона в угледобывающей отрасли

По информации Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли в 1 полугодии 2017 года были проведены проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на 54 угледобывающих и углеперерабатывающих предприятиях области, выявлено 1062 нарушения закона.

По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 587 лиц, наложены штрафы на сумму свыше 20 млн. руб., пять должностных лиц дисквалифицированы.

Внесено 58 представлений об устранении нарушений закона, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 464 должностных лица.

Прокурор принес 18 протестов на незаконные правовые акты, 16 протестов удовлетворено, акты приведены в соответствие с законом, два находятся на рассмотрении.

Наиболее распространенными нарушениями на угольных предприятиях области, являются необеспечение работников средствами индивидуальной защиты; несоответствие плановой численности работников предприятий фактической; непроведение либо несвоевременное проведение аттестации инженерно-технических работников; нарушение режима труда и отдыха; отсутствие экспертиз промышленной безопасности как на здания и сооружения, так и на технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте; нарушение проектных решений и согласованных планов развития горных работ. В совокупности все эти факторы негативно сказываются на соблюдении требований закона и лишают работников прав на гарантированные Конституцией России безопасные условия труда.