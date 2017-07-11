В Кузбассе началась «Недели уличного искусства»

Вчера, 10 июля в Новокузнецке начался IV международный фестиваль"Неделя уличного искусства", который продлится до 15 июля.

В рамках недели художники, из Германии, Турции, Латвии, Литвы, Киргизии, Казахстана, городов России и Кузбасса, работающие в жанре граффити, нарисуют несколько арт-объектов.

Кульминацией акции станет создание многометрового портрета главного инженера Кузнецкстроя Ивана Бардина на фасаде жилого дома, который уже начал рисовать художник из Барнаула Евгений Алешин.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по брейк-дансу и татуировке и танцевальный чемпионат по хип-хопу, брейкингу, ол-стайлзу.