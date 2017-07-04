Губернатора Кузбасса перевезли в московскую клинику

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области губернатор Кузбасса Аман Тулеев продолжит реабилитацию в специализированной московской клинике.

По информации газеты «Коммерсантъ», в минувшую субботу, 1 июля, Тулеева, перенесшего операцию в Германии, на специальном самолете МЧС перевезли в Москву и поместили в специализированную клинику, где за его здоровьем организован круглосуточный контроль.

Пресс-служба АКО отмечает, что решение о продлении реабилитации в Москве было принято в результате консультации в режиме видеоконференции с участием ведущих специалистов регионального и федерального здравоохранения по личной инициативе Вероники Скворцовой.

Реабилитационный процесс проходит под контролем Министерства здравоохранения РФ и лично министра Вероники Скворцовой.

В настоящее время официально Аман Тулеев находится в отпуске, максимальный срок которого составляет 45 календарных дней и заканчивается 5 июля.