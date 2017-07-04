В Кузбассе начали работу приёмные комиссии в ВУЗы

Вчера а Кузбассе начали работу приёмные комиссии в ВУЗы, которые продолжат свою работу до 26 июля.

По данным департамента образования Кемеровской области на 2017—2018 учебный год запланировано 5 243 мест приема для образовательных организаций высшего образования Кемеровской области. Из них 4321 мест по программам бакалавриата и специалитета и 922 по программам магистратуры.

По сравнению с 2016—2017 учебным годом произошло увеличение на 67 мест.

Согласно порядку приема граждан, поступающих в образовательные организации высшего образования, абитуриент вправе подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно не более чем в пяти вузах, по трем направлениям подготовки (специальностям), или укрупненным группам направлений подготовки (специальностей), или факультетам в каждом из вузов.