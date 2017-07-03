Власти Кузбасса с 1 января отменят «неэффективные льготы»

Коллегия администрации Кемеровской области 26 июня утвердила план по устранению с 1 января 2018 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законами Кемеровской области. Соответствующий документ опубликован в электронном бюллетене коллегии.

В документе говорится, что план принят «в целях финансового оздоровления и обеспечения сбалансированности бюджета Кемеровской области».

Согласно плану, органы местного самоуправления муниципальных образований Кузбасса должны представить переченьнеэффективных льгот (пониженных ставок по налогам), разработать и утвердить планы мероприятий по их устранению с 1 января 2018 года.

Для этого должны быть установлены критерии отклонения целевых показателей реализации инвестиционных (инновационных) проектов, при невыполнении которых прекращается государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности, резидентов технопарков и участников зон экономического благоприятствования.

Главное финансовое управление Кемеровской области, департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области должны принять решение об отмене неэффективных налоговых льгот, предоставленных субъектам инвестиционной деятельности, резидентам технопарков и участникам зон экономического благоприятствования, которые не выполняют установленных критериев отклонения целевых показателей реализации инвестиционных (инновационных) проектов

Кроме того с 1 января 2018 года будут отменены льготная ставка (0%) по налогу на имущество организаций в отношении региональных и муниципальных автомобильных дорог общего пользования, льготная ставка (0,1%) по налогу на имущество организаций в отношении объектов муниципального жилищного фонда, невостребованные налоговые льготы негосударственным дошкольным образовательным организациям.

Власти Кузбасса решили отменить также льготы по налогу на имущество в отношении детских садов, которые используются по договорам концессии

Отмена неэффективных налоговых льгот — одно из условий для соблюдения договора с федеральным Минфином о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Распоряжение подписано и.о. губернатора Кемеровской области Владимиром Черновым.