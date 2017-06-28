В Кузбассе уголовное дело бывшего главы Яшкинского района передано в суд

Вчера в Кузбассе первый заместитель прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Яшкинского района Анатолия Каромы, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Анатолия Карому обвиняют в использовании служебного положения и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, глава Яшкинского района с апреля по июнь 2015 года использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы. Действуя в интересах коммерческой организации, он, без проведения конкурса, заключил с договоры на оказание информационно-консультационных услуг в области анализа системы тарифообразования, обоснования затрат и исполнения решений органов тарифного регулирования организациями жилищно-коммунального хозяйства в устной форме. Вознаграждение по договору составило 300 тысяч рублей.

И хотя услуги по договорам фактически не оказывались, подписал акты выполнения работ и заверил их печатью. По его указанию на расчетный счет организации было перечислено 135 тысяч рублей.

Кроме того, Карома дал указание директору МУП «ЖКХ Яшкинского района» отменить проведение открытого аукциона на заключение договора поставки угольной продукции для муниципальных нужд и заключить договоры на поставку угля без проведения конкурса по ценам, значительно превышающим среднерыночные. В район поставлялся уголь ненадлежащего качества. Это повлекло за собой необоснованное увеличение перерасхода угля. Тогда был заключен муниципальный контракт на поставку угля с единственным поставщиком. Однако деньги за предоставленный уголь Карома распорядился перечислять поставщику, поставлявшему некачественный уголь. В результате возникла задолженность перед предпринимателем, который обратился в суд и взыскал с администрации района долг в размере 8,6 млн. руб. и пеню в размере 428 тыс. руб.

Экс-главе Яшкинского района предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 и ч. 2 ст. 286 УК РФ (использование главой органа местного самоуправления своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, а также действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства).

После вручения копии обвинительного заключения обвиняемому дело будет направлено в Яшкинский районный суд для рассмотрения по существу.