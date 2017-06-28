Начальник департамента промышленности Кузбасса отстранен от должности. За избиение семьи ветерана КГБ

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области, в Кузбассе отстранен от исполнения служебных обязанностей начальник департамента промышленности Сергей Карпунькин.

Поводом для отстранения послужило появление видеосюжетов на федеральных телеканалах, в которых соседи по дачному участку обвиняют Карпунькина, жену и друзей в нанесении телесных повреждений и дальнейших угрозах.

Пострадавшие обратились к представителю ОНФ Кузбасса Максиму Учватову и рассказали, что на участке чиновника весь день царило веселье, сопровождающееся громкой музыкой. Около полуночи соседи сделали замечание и попросили сделать музыку. Однако соседи по словам потерпевших ответили неадекватно: накинулись и начали избиение. Постепенно в конфликт втянулись все члены семей и гости чиновника. В результате пострадавшие получили множественные гематомы, а 74-летний сосед-пенсионер, полковник КГБ СССР в отставке– перелом руки.

Несмотря на вызов, полиция ночью не приехала, потерпевшим пришлось ехать в больницу самостоятельно. Из травмпункта их направили в 3 городскую клиническую больницу. А уже на следующий день, после многочисленных обследований, они направились самостоятельно в полицию писать заявление. Там же получили и направление на судмедэкспертизу.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, в дежурную часть отдела МВД по Кемеровскому району действительно поступало сообщение о драке между владельцами дачных участков. "Предварительно установлено, что между соседями на бытовой почве произошла словесная ссора, которая переросла в драку. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку. Устанавливаются все участники конфликта и обстоятельства данного инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель проекта «Открытый город»Максим Учватов рассказал об инциденте федеральным СМИ (Сюжет на телеканале РБК, видео телеканала РЕН ТВ, 5 канал,

После этого губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который находится в отпуске, распорядился разобраться и создать комиссию, в состав которой входят представители кадровой службы, управления делами администрации и управления внешней политики.

На время работы комиссии Сергей Карпунькин отстранен от занимаемой должности. Исполняющим обязанности начальника департамента промышленности назначен Юрий Ударцев.

СПРАВКА: Сергей Карпунькин возглавлял департамент промышленности с 2013 года. Ранее он занимал должность начальника департамента промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской области.