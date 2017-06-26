Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении курортного сбора

В минувшую пятницу Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении с 1 января 2018 года курортного сбора, несмотря на то, что о законопроекте ряд министерств высказался отрицательно, сообщает Росбалт. Противниками законопроекта стали Роспотребнадзор, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Минюст, Торгово-промышленная палата и ряд депутатов.

Проект был разработан Министерством РФ по делам Северного Кавказа. Авторы законопроекта считают что максимальная такса сбора не должна превышать 100 рублей в день с одного туриста, но итоговые тарифы будут устанавливать региональные власти.

Проект предполагается реализовывать в четырех пилотных регионах — в Крыму, на Алтае, а также в Краснодарском и Ставропольском крае в течении ряти лет. Деньги будут аккумулироваться в специально созданном Фонде развития курортной инфраструктуры и по накопления мере будут потрачены на развитие инфраструктуры, восстановление зданий, оборудование пляжей.

По расчетам в результате эксперимента за пять лет дополнительный объем поступлений с 2018 по 2022 год при ставке сбора в 50 рублей в Ставропольском крае превысит 2,2 млрд рублей, в Краснодарском крае — 8,3 млрд, в Крыму — 16,4 млрд рублей

Между тем, в настоящее время туристический поток на побережье Черного моря сократился, по разным оценкам, на 5-10%, в то время как цена на размещение в гостиницах, да и на турпакеты, возросла в среднем на 10-15%. С учетом продолжающегося падения доходов, россияне могут и вовсе отказаться от отдыха в пределах страны, если помимо оплаты путевки им придется тратиться еще и на курортный сбор. Так семья из четырех человек за 10–20 дней отдаст 4–8 тыс рублей, и очень многие предпочтут потратить эти деньги на отдых, например, в Турции.