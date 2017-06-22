Губернатор Кузбасса добровольно в отставку не собирается

Сегодня в администрации Кемеровской области прошла пресс-конференция, посвященная состоянию здоровья губернатора Кузбасса Амана Тулеева.

Как стало известно, недавно Тулееву была сделана операция на позвоночнике. В настоящее время он находится в кемеровской городской клинической больнице №3 им. М.А. Подгорбунского, где проходит курс реабилитации. Состояние его здоровья врачи оценивают как стабильное.

«Со стороны органов и систем нет никаких нарушений, каких-либо нарушений жизненных функций», — сообщил заместитель губернатора региона по вопросам здравоохранения Валерий ой.

Сколько по времени займет реабилитация, он не уточнил и сказал, что все «индивидуально» и будет зависеть от динамики здоровья губернатора.

Тулеев был прооперирован в одной из клиник в Германии, после чего у него возникло осложнение в виде пневмонии. Сейчас, по словам Цоя, пневмонию купировали.

Как заявляют в пресс-службе администрации Кемеровской области, губернатор не писал заявление с просьбой об отставке и после курса реабилитации намерен вернуться к работе.