Подписано соглашение о строительстве дороги Томск – Тайга

В Томске на выездном заседании правления Газпромбанка Кемеровская, Томская области и Газпромбанк подписали тройственное соглашение по проектам создания объектов транспортной инфраструктуры с использованием механизма государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба АКО.

Соглашением предусматривается строительство дороги Томск – Тайга, проект которой обсуждается с 2014 года. Трасса свяжет регионы по наикратчайшему маршруту. Время в пути для жителей Тайги и Томска сократится в три раза.

Будущая дорога пройдет по неосвоенной, таёжной местности с большим количеством заболоченных участков, поэтому проектировщикам и строителям предстоит решить ряд сложных технических задач.

По предварительным данным, протяженность дороги второй категории Томск – Тайга составит около 68 км. Из них 47 км пройдут по территории Томской области, 21 км – по Кузбассу. Само строительство займет два года, ввод в эксплуатацию ожидается к 2020 году.

Предполагается, два региона вложат в строительство 3 из 7 млрд рублей, пропорционально затратам на строительство участков на их территориях. Остальные 4 млрд, включая заемные средства «Газпромбанка», будут инвестированы концессионером.

В целом концессионное соглашение будет заключено на 13 лет по результатам совместного конкурса, который подготовят два региона. Таким образом, победивший в конкурсе частный инвестор возьмет на себя проектирование, строительство объекта, а в первые 11 лет после ввода – техническое обслуживание и ремонт.