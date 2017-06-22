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Житель Кузбасса за сбыт 4 кг синтетических наркотиков может быть осужден на пожизненное заключение

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в отношении жителя города Полысаево за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

По материалам следствия в марте 2017 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области получили оперативную информацию о готовящейся поставке крупной партии синтетических наркотиков в Кузбасс из Новосибирска.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность курьера — жителя города Полысаево, который был задержан в результате спецоперации бойцами СОБР.

В боксе одного из гаражных кооперативов было обнаружено и изъято около 3,7 килограммов синтетического наркотика «соль». Данная партия предназначалась для последующей продажи в Ленинске-Кузнецком и Полысаеве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Согласно санкциям статьи обвинения, наказание составляет вплоть до пожизненного лишения свободы.

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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