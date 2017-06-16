В Кузбассе открылась персональная выставка Валентина Короткова

В понедельник, 13 июня, в Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась персональная выставка красноярского художника Валентина Короткова «Жизнь в искусстве», приуроченная к 80-летию мастера.

Организованная по инициативе музея, выставка знакомит жителей Кузбасса с творчеством одного из известных мастеров Сибири.

Валентин Коротков – представитель старшего поколения сибирских художников, начал свой творческий путь в середине 1960-х годов, как только приехал в Красноярск, по окончании Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова в 1964 году.

Воспитанник советской эпохи, художник шёл в ногу со временем: обращался к современной тематике и не только трудовой, востребованной тогда. Отдельную страницу его творчества составляют портретная галерея актёров Красноярского ТЮЗа и картины, посвящённые природе и жителям Республики Тыва. Также обращался и обращается к камерным портретам – родных, друзей, близких знакомых, выполненным чаще в графических техниках (пастель, уголь, сангина).

В экспозицию включены работы периода с 60-х годов до настоящего времени, которые раскрывают все грани таланта автора и свидетельствует о его творческом долголетии.