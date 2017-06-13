День России отметили митингами, шествиями и массовыми задержаниями

Вчера, 12 июня, в День России в большинстве городов прошли митинги против коррупции, организованные сторонниками Алексея Навального

В Сибири самый многочисленный митинг прошел в Новосибирске: на него собрались тысячи жителей города. К мероприятию присоединились и участники официальных праздничных гуляний. Акция, по оценкам организаторов, стала самой массовой в городе с 1991 года.

Перед митингом по набережной прошел антикоррупционный марш, в котором участвовали более 2,5 тыс. человек. Главный лозунг — «Коррупция ворует будущее!».

В самом митинге по оценкам организаторов приняли участие более 5 тыс. человек. Мэрия рапортовала о 2,5 тыс. участников.

В Томске участие в митинге приняли более 1000 человек. При подготовке к митингу активисты штаба Навального столкнулись с тем, что типографии не хотели печатать их листовки. Позднее, когда типография все же нашлась, весь тираж, 10 тысяч экземпляров листовок, изъяли сотрудники УМВД России по Томской области, отдела по борьбе с экстремизмом.

В Кемерове, митинг прошел на мототреке ДОСОАФ, в малонаселённом районе города. Он собрал более двухсот человек с российскими флагами и символикой политика Алексея Навального. Организаторы установили сцену и звукоусиливающее оборудование. Выступающие говорили о коррупции в стране. В конце митинга ведущие раздали наклейки и призвали участников отправиться в официальные места празднования дня России и Дня города Кемерово.

Во время прогулки в Центральном районе города полицейские остановили активистов в майках с символикой #Навальный 20!8 и российскими флагами и пытались их задержать. После того, как юноша и две девушки публично сняли майк им разрешили продолжить прогулку по городу.

Кроме того, возле у фонтана возле Драмтеатра на активиста, «Открытой России» Дмитрия Улитина, участвовавшего в акции «Бессменный полк» и стоявшего в одиночном пикете с плакатом, на котором был изображен человек, похожий на Президента России Путина, напала группа молодых людей, вырвала плакат и скрылась. Улитин был задержан сотрудниками полиции.

В ряде городов прошли задержания участников акции.

По информации «ОВД-Инфо», в Благовещенске задержали, как минимум, четверых человек: организатора акции Петра Болотина, а также Ольгу Добровольскую, Максима Шмелева и Олега Насонова. В Благовещенске акция не была согласована с властями.

Во Владивостоке утром у входу в гостиницу задержали координатора предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального, депутата гордумы Юрия Кучина. Позднее его оштрафовали на 20 тыс. руб. за несогласованную акцию.

Кроме этого, на центральной площади города задержали активиста Максима Шинкаренко, стоявшего со свернутым ватманом. Он рассказал, что хотел провести одиночный пакет, а на ватмане было написано: «Димон, выйди вон».

Ещё несколько человек задержали после драки с ОМОНом. Одному из участников акции казаки проломили голову. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.

Всего на данный момент известно об 11 задержанных на акции против коррупции по Владивостоке, среди них есть несовершеннолетние,уточняет «ОВД-Инфо».

В Казани полицейские задержали организатора митинга Азата Габдульвалеева. Его задержали уже после митинга. Подошли десять полицейских и сказали, что на митинге был плакат с лозунгом против геноцида русского народа, который, по их словам, не соответствует теме заявленного мероприятия. По данным «Казанского репортёра», всего на акции в городе задержали четверых активистов..

Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге.

Алексея Навального задержали перед акцией в подъезде собственного дома. Сотрудники полиции пояснили, что Навального доставили в отделение для составления протоколов об администр­ативных правонарушен­иях, предусмотренных ч.8 ст.20.2 (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) и 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)

В тот же день Симоновский районный суд Москвы Алексею Навальному административный арест на 30 суток за нарушение правил проведения митингов и демонстраций, в частности, за призывы к участию в не согласованной с мэрией Москвы акции протеста на Тверской улице, а также за неповиновение сотрудникам полиции, передает «Интерфакс».

Адвокат Вадим Кобзев заверил, что его подзащитному не может быть вменено повторное правонарушение, поскольку ранее Навальный привлекался к ответственности по другому административному составу. По мнению адвоката Константина Терехова, протокол должны были составить за организацию одновременного массового пребывания граждан, повлекшее нарушение общественного порядка, по ст. 20.2.2 КоАП.

На самом заседании Навальный потребовал отвода судьи, заявив, что у него есть сомнения в ее беспристрастности. Навальный сообщил, что его защита располагает аудиозаписью, в которой зафиксирован момент, как судья давала указания полицейским, как правильно составлять рапорт.

Всего по данным ОВД-Инфо, сегодня в Москве было задержано 866 человек, которых развезли по 42 ОВД. На 4 утра 13 июня в 11 отделах полиции остаются 32 человека как минимум.

В Санкт-Петербурге 12 июня после антикоррупционной акции на Марсовом поле. в отделы полиции было доставлено 548 протестующих. Более тридцати из них — несовершеннолетние.

Их развезли по всему городу, в оформлении протоколов за участие в несанкционированной акции участвовали сотрудники около двадцати отделов полиции.

По данным издания «Фонтанка.ру», в числе задержанных были участники организованного Смольным военно-патриотического фестиваля, который власти завершили досрочно. По словам задержанных, они чуть припозднились на Марсовом поле, попали в оцепление ОМОНа и не смогли убедить полицейских в своей аполитичности.