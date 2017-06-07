Погода
на 9 июня
19°C
Курс валют
на 8 июня
$ 57
63.98
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости областиВ Кузбассе продолжается сдача ЕГЭ
Новости

В Кузбассе продолжается сдача ЕГЭ

В городах и районах Кемеровской области продолжается сдача единых государственных экзаменов.

5 июня в Кузбассе сдавали ЕГЭ по обществознанию, который. уже не первый год является самым популярным экзаменом по выбору.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла. Продолжительность экзамена составила 3 часа 55 минут.

Для проведения ЕГЭ по обществознанию работали 54 пункта приёма экзаменов. В каждом из них установлены камеры видеонаблюдения. Как сообщили в департаменте образования и науки, на сдачу ЕГЭ по обществознанию ранее подали заявки 5 782 человека.

Напомним, 2 июня выпускники сдавали экзамен по профильной математике. По сообщению департамента образования и науки Кемеровской области два участника ЕГЭ были удалены с экзамена за использование шпаргалок и телефона. Их работы аннулировали.Пересдать экзамен можно будет только в следующем году.

Рубрики: Образование
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости