Сторонники Навального подают заявки на проведение митингов 12 июня

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный подал заявку на проведение 12 июня в Москве акции протеста против коррупции. Аналогичные заявки были поданы еще в 212 городах страны.

В Кузбассе митинги согласовали в Кемерове и Новокузнецке. В Кемерове группа «Команда Навального» подала 7 заявок на проведение митинга на разных площадках города. Однако администрация города отказала в согласовании по различным причинам, предложив единственный альтернативный вариант: территория, прилегающая «Мототреку с гаревой дорожкой» ДОСААФ России, между улицами Угловой и Старым аэропортом.

Как сообщают в группе, «На общем собрании команда приняла решение провести акцию протеста в предложенном месте».

По словам организаторов, «Мы несём ответственность за безопасность участников нашего митинга. По этой причине мы не можем приглашать людей на несанкционированное мероприятие. Заручившись согласием администрации, мы проведём полноценный митинг — со сценой, звукоусилителями, музыкой и спикерами».

Сейчас участники группы собирают деньги на звукоусилительную аппаратуру, печать флайеров другие организационные расходы.

В Новокузнецке согласованный митинг пройдет в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка" на улице Горьковская, 27а.

По словам организаторов, изначально они рассматривали вариант выходить только в центре, но альтернативный вариант показался им интересным. «С одной стороны это не центральный район, но это относительно близко к центру, хорошая транспортная доступность. При желании из любого района можно добраться».

Организаторы предполагают численность митинга до 500 человек.

Следует отметить, что митинг в Новокузнецке организуют жители города, а так же представители Мысков и Междуреченска. Представители штаба Навального, который откроется в Новокузнецке в июне, никакого участия в акции не принимают.

В Междуреченске акцию против коррупции планируется провести на месте бывшего зелёного рынка, остановка «Универсам». Организаторы рассчитывают привлечь 150 человек.