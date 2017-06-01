Два проекта из Кузбасса вышли в полуфинал первого этапа конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел"

24 мая региональные экспертные советы подвели итоги первого этапа III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл». В целом по России были отобраны 182 из 1011 присланных на заявок. Предпочтение отдавалось тем социокультурным инициативам, которые будут способствовать сплочению и активизации местных сообществ в малых городах и сёлах страны.

Среди отобранных проектов – два проекта из Кузбасса. Полуфиналистами стали проект «Жемчужина Тисуля», представленый «Тисульским центром досуга» «Сохраним историю вместе», который подготовил «Музей-заповедник «Мариинск исторический».

Теперь для авторов проектов, вошедших в полуфинал, с 5 по 7 июня в технопарке «Сколково» пройдет проектный семинар, где их после знакомства и краткого представления своих проектов, ждет сессия экспертных сообщений по технологиям работы с местным сообществом, а также серия мастер-классов и тренингов по социокультурному проектированию. Кроме того, запланирована экскурсия по Инновационному центру «Сколково».

Также во время семинара участники конкурса смогут получить консультационную поддержку от приглашённых экспертов. Затем у них будет возможность доработать свои проекты с учетом новых знаний и выслать заявку на второй этап конкурса.

Победителей конкурса объявят 17 июля 2017 года. Реализация проектов финалистов III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» будет проходить с 1 августа 2017 года по 31 июля 2018 года.