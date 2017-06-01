В Кузбассе написали ЕГЭ по математике базового уровня

Вчера более 560 тыс. выпускников российских школ написали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике базового уровня.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводятся три часа. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.

Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов. Работа профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Профильный экзамен длится 3 часа 55 минут.

Для проведения ЕГЭ по математике в России были задействованы более 5 тыс. пунктов проведения экзамена. Результаты станут известны на позднее 14 июня 2017 года.

В Кузбассе в этом году в региональной базе данных единого государственного экзамена зарегистрировано 11 431 человек, из них 10 046 – выпускники школ текущего учебного года. Остальные – выпускники организаций среднего профессионального образования, а также выпускники прошлых лет, планирующие поступать в высшие учебные заведения.

Для проведения экзаменов задействовано 23 пункта проведения экзамена (ППЭ). В 100% аудиторий видеонаблюдение будет осуществляться в онлайн-режиме.

Экзамен по математике профильного уровня школьники в Кузбассе сдадут 2 июня.

Другой обязательный предмет — русский язык – школьники будут сдавать 9 июня. 5 июня состоится ЕГЭ по обществознанию, а 7 июня — по физике и литературе.

Биология и письменный экзамен по иностранному языку назначены на 13 июня, а на разговорный ин-яз отвели даже два дня – 15 и 16 июня. Экзамены по химии и истории пройдут 19 июня. А с 20 июня предусмотрены резервные дни.