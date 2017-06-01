В Кузбассе завершился фестиваль-конкурс «Кузнецкая вольница»

27 мая в музее-заповеднике Томская Писаница прошел заключительный этап XV межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры «Кузнецкая вольница».

Отборочные туры фестиваля прошли в Верх-Чебуле, поселке.Чкаловский Ленинск-Кузнецкого района и в Мысках.

В заключительном этапе в «Томской Писанице» приняли участие победители отборочных туров — 53 творческих коллектива из Кемерова, Новокузнецка, Юрги, Киселевска, Анжеро-Судженска, Полысаева, Осинников, Междуреченска, а также из Тисульского, Чебулинского, Мариинского, Яйского, Яшкинского, Кемеровского, Беловского, Гурьевского, Ленинск-Кузнецкого районов и три коллектива из Красноярского края.

В этот день в фестивале принимали участие 10 хоровых, 10 детских фольклорных и хореографических ансамблей, 24 взрослых фольклорных ансамбля и 6 солистов.

В рамках финального этапа фестиваля состоялось шествие, конкурсное выступление творческих коллективов, выставка-конкурс мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства «На казачьем подворье», конкурс на лучшее блюдо казачьей походной кухни«Пирог да каша – еда наша», казачьи игры, забавы и состязания.

Закончился фестиваль церемонией награждения лауреатов в номинации «Казачья народная песня и пляска» (хоровое, ансамблевое и сольное пение). Победителями казачьей походной кухни стали Чебулинский, Яшкинский районы и Анжеро-Судженск; в спортивно-игровых состязаниях I место поделили команды Анжеро-Судженска городского округа и Чебулинского района, II место – команды Гурьевского и Тисульского районов, III место – города Новокузнецк. «Символ Победителя», получили команды Ленинск-Кузнецкого Чебулинского районов, а так же Анжеро-Судженска.

Гран-При «Кузнецкая вольница – 2017», по итогам всех номинаций фестиваля-конкурса, завоевал народный самодеятельный коллектив, хор казачьей песни «Вольница» Дворца культуры «Судженский» Анжеро-Судженского городского округа.

Фестиваль-конкурс «Кузнецкая вольница» за 15 лет стал одним из главных мероприятий в Кузбассе, благодаря которому сохраняются традиции и обычаи сибирского казачества. Он создан для сохранения и развития самобытной культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей казаков.